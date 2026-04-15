Il futuro delle imprese delle costruzioni in Sicilia sarà al centro del convegno promosso da Anaepa Confartigianato Sicilia, in programma il 18 aprile alle 9,30 a Siracusa, all’hotel Principe di Fitalia.

L’iniziativa arriva in una fase complessa per il settore dell’edilizia, segnata dall’aumento dei costi e da un clima di incertezza che coinvolge migliaia di imprese dell’Isola. Al centro del confronto ci saranno le difficoltà legate al caro energia, alla volatilità dei prezzi e all’accesso al credito.

Il convegno sarà anche l’occasione per fare il punto sul mercato del lavoro nel comparto, tra rallentamento della crescita occupazionale e difficoltà nel reperire manodopera qualificata.





Ad aprire i lavori saranno il presidente di Anaepa Confartigianato Sicilia Vincenzo Coffa, il presidente di Confartigianato Sicilia Emanuele Virzì e l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò.

Seguiranno gli interventi di Licia Redolfi, del presidente nazionale Anaepa Confartigianato Stefano Crestini, del Dirigente Generale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti Salvatore Lizzio, del presidente di Edilcassa Sicilia Giuseppe La Rosa, nuovamente di Vincenzo Coffa, del vicepresidente Edilcassa Sicilia Paolo D’Anca e del presidente di Anci Sicilia Paolo Amenta.

Nel corso dell’evento è prevista anche la firma di un protocollo tra Confartigianato e Anci Sicilia. Le conclusioni saranno affidate al segretario Anaepa Confartigianato Sicilia Giovanni Rafti.

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