Sabato 24 ottobre 2026, alle ore 10.00, nella Sala Consiliare del Comune di Giarre, si terrà la presentazione con conferenza stampa del 14° Premio “Biagio Andò”, promosso dalla Fondazione Nuovo Mezzogiorno e dedicato al “sindaco del popolo”. Il tema dell’edizione 2026 è “Educare alla politica per rafforzare le istituzioni”. Hanno assicurato la loro presenza Salvo Andò, Presidente Fondazione Nuovo Mezzogiorno; Salvo Lisi ed Enrico Fiumara, dirigenti Fondazione Nuovo Mezzogiorno; Leo Cantarella, Sindaco di Giarre; Giovanni Barbagallo, Presidente del Consiglio Comunale di Giarre; Davide Vasta, Sindaco di Riposto; Salvo Gullotta, Sindaco di Mascali; Marco Falcone, Eurodeputato; Alessandro Pagano, Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Maurizio Caserta, Consigliere Comunale di Catania; Alberto Cardillo, Capo di Gabinetto dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e i dirigenti scolastici Tiziana D’Anna, Gaetano Ginardi e Rosalba Mingiardi





Il calendario degli appuntamenti che, dalla fine di ottobre, porteranno il confronto sulla Costituzione e sulla formazione politica si articola in tal modo:

Venerdì 30 ottobre, ore 10.00-13.00, Aula Magna del Liceo Scientifico ‘Leonardo-Mazzei’Giarre : “La Costituzione non è né di destra né di sinistra: è di tutti”;

Lunedì 9 novembre, ore 10.00-13.00, Aula Magna dell’I.T.I. ‘Fermi-Guttuso’ Giarre: “La Costituzione ed il valore della partecipazione politica” ;

Lunedì 16 novembre, ore 10.00-13.00, Aula Magna Liceo Classico ‘Amari-Rizzo-Pantano’-Giarre: “La Costituzione ha 80 anni ma non li dimostra”

Lunedì 23 novembre, ore 10.00-13.00, Aula Magna I.T.I. ‘Fermi-Guttuso’ Giarre : “La Costituzione del dialogo: il patriottismo culturale dei giovani”.

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