Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Terre dell’Etna e dell’Alcantara ha eletto all’unanimità la sua nuova governance, garantendo, quindi, una solida continuità gestionale. Le votazioni si sono svolte nella sede del museo della Musica di Piedimonte Etneo, coinvolgendo soci privati e soggetti pubblici, inclusi sindaci e commissari dei parchi dell’Etna e dell’Alcantara. Il Gal, che opera per lo sviluppo dei Comuni del versante ionico etneo e della valle dell’Alcantara, ha visto la riconferma della maggior parte dei componenti del consiglio uscente. I membri riconfermati (5 su 9) possiedono, infatti, una profonda conoscenza dei meccanismi del Gal, delle sfide locali e dei progetti già avviati, accelerando il processo decisionale.





Il presidente uscente del GAL, Ignazio Puglisi, ha manifestato grande soddisfazione per questo risultato: ”la riconferma di gran parte del Cda testimonia il riconoscimento dell’efficacia delle azioni intraprese negli ultimi anni per lo sviluppo dei Comuni del versante ionico etneo e della valle dell’Alcantara”. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto dal sindaco di Piedimonte Etneo, Ignazio Puglisi, Valerio Agatino Cucè, Francesco Giardina, Salvatore Bonaccorso, Giovanni Di Prima, Salvatore Dilettoso, Piero Mangano, Rosario Cotugno, Rosaria Coco. Hanno provveduto all’elezione del nuovo cda i soci privati e i soggetti pubblici (sindaci e i commissari dei parchi dell’Etna e dell’Alcantara).





Sul fronte operativo e gestionale, le nuove cariche esecutive del Gal saranno votate in seno al Consiglio di Amministrazione non appena si insedierà nei prossimi giorni. Le nomine delle cariche operative determinano la direzione strategica e la gestione quotidiana dei numerosi progetti che il Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara ha in programma per lo sviluppo del territorio. L’avvio di questa fase operativa permetterà di trasformare i piani in azioni concrete, garantendo il prosieguo dell’attività e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Il neo-eletto Consiglio di Amministrazione intende mettersi subito al lavoro per tradurre in azioni concrete la visione di sviluppo del Gal.

