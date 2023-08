Il parlamentare Filippo Scerra (M5S) ha raggiunto questa mattina a Porto Empedocle la deputata e collega empedoclina Ida Carmina. La città agrigentina è in piena emergenza per l’elevato afflusso di migranti. “Ed era un’emergenza prevedibile, vedendo i dati relativi agli sbarchi degli ultimi mesi e la relativa situazione a Lampedusa. L’area retroportuale non ha le caratteristiche strutturali per reggere una situazione di questo tipo, in maniera, dignitosa. E meno male che qualcuno al governo aveva detto che loro avevano le soluzioni per gestire e regolare il fenomeno migratorio”, dicono all’unisono Scerra e Carmina, dopo il loro sopralluogo.



“Un ringraziamento a forze dell’ordine e Protezione Civile per l’impegno e la professionalità che stanno mettendo in campo. Ma qui serve un intervento diverso e deciso del Ministero dell’Interno, con l’impiego di navi e mezzi per allentare la pressione su Porto Empedocle”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.