“Apprezziamo il grande lavoro svolto da maggioranza e opposizione nel trattare in Finanziaria l’aumento delle ore del personale ex Pip”: lo dichiarano i sindacalisti di Fp Cgil, Cisl Fp, Sadirs/Ursas, Ugl e Uil Fpl.

“La nostra protesta responsabile che ha trovato ascolto da parte del presidente Schifani ha dato i primi frutti nei confronti di chi ha stipendi al di sotto della soglia di povertà con appena 800 euro al mese” continuano i sindacalisti.

“La norma approvata porta il loro orario di lavoro a 25 ore settimanali. Il nostro impegno adesso andrà oltre la Finanziaria perché l’obiettivo è portare tutto il personale a tempo parziale della Sas, ex Pip, ex Keller, ex Servirail, ex Ferrotel e personale ex legge 68, a 36 ore settimanali. Siamo soddisfatti di avere contribuito a rendere un Natale un po’ più sereno per questi lavoratori. Un forte plauso va rivolto alle forze dell’ordine per la grande professionalità con la quale hanno gestito i numerosi momenti di tensione durante la protesta” concludono i sindacalisti.

Luogo: Palermo

