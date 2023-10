Un momento storico, per la Farmitalia Saturnia, che domani farà il suo esordio assoluto nel Campionato di SuperLega Credem Banca 2023/24 contro Sir Susa Vim Perugia. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di domenica 22 ottobre al PalaBarton, con diretta streaming sulla piattaforma web VolleyBallWorld.tv.

Dopo il rientro dalla Polonia capitan Santi Orduna e compagni hanno ripreso il lavoro in campo e in palestra, per arrivare preparati al primo incontro di stagione, appuntamento che non si preannuncia semplice e che li vedrà fronteggiare, tra gli altri, Giannelli, Leon, Ben Tara, Semeniuk, Russo, Flavio, Colaci.

Per i biancoblu il lavoro preparatorio messo a punto dallo staff tecnico nel corso di questa settimana è stato finalizzato a raggiungere un elevato livello di qualità ed efficienza in particolare nelle fasi di break point e cambio palla.

Domani l’obiettivo, che rimarrà lo stesso per tutta la stagione, sarà quello di lottare pallone su pallone. “Dobbiamo affrontare il nostro avversario scendendo in campo con la voglia di fare bene – spiega mister Cezar Douglas Silva -, non sarà semplice giocare contro una delle migliori squadre della pallavolo italiana, ma noi sappiamo di dover rimanere concentrati per esprimere la nostra migliore pallavolo, affinando il tutto man mano che il match andrà avanti per metterci nelle condizioni di poter giocare punto su punto”.

Farmitalia Catania si presenta al PalaBarton con il roster al completo, al quale questa settimana si è aggiunto anche il centrale serbo Nemaja Masulovic, reduce dagli impegni con la sua nazionale.