25 ottobre 2023 – Atto finale del Campionato Italiano Gran Turismo serie Sprint per Giuseppe Fascicolo che all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola proverà a portarsi a casa il titolo nella classe GT3 Am. Il pilota veneto, insieme al compagno Massimo Ciglia, è infatti in testa alla speciale classifica di categoria con la Lamborghini Huracan GT3 numero 16 della scuderia Imperiale Racing. Al termine della stagione mancano solo due corse, con la coppia di piloti in vetta alla graduatoria con 110 punti, grazie a quattro vittorie e due secondi posti, mentre i più immediati inseguitori si trovano a 30 lunghezze di distacco. Situazione ancora aperta alla luce degli scarti previsti dal regolamento.

“Siamo finalmente arrivati all’ultimo appuntamento del 2023 – dichiara Fascicolo – a Imola ci giocheremo tutta la stagione e quanto di buono fatto in questo campionato. Nella prima corsa, che può essere decisiva, cercheremo di correre con la testa senza commettere errori, puntando a prendere gli ultimi punti che ci separano dalla conquista del titolo. Dovremo arrivare al traguardo per chiudere i conti. Il massimo sarebbe poter terminare in bellezza con un’altra vittoria, la quinta della stagione, in Gara 2. Speriamo che la sorte sia dalla nostra parte”.

Nel corso della stagione Fascicolo, oltre alla serie Sprint, ha partecipato anche a due round della serie Endurance, chiamato dal team Imperiale Racing a sostituire un pilota.

Il fine settimana a Imola prevede, dopo le libere del venerdì, le qualifiche nella giornata di sabato dalle 10.50 alle 11.10 e dalle 11.20 alle 11.40 con Gara 1, di 50 minuti più un giro, in partenza alle 16.20. Domenica ultima corsa della stagione con semaforo verde alle 14.20.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.