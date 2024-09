A distanza di sole due settimane, Beppe Fascicolo ritorna in pista. Dopo l’impegno nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, il pilota veneto correrà anche in questo weekend, ma nella serie Endurance. Questa volta il teatro sarà l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, sempre con la Lamborghini Huracàn GT3 EVO2 del team Imperiale Racing, nella classe GT3 Am, ma con i compagni Alexander Bowen e Dmitry Gvazava. In virtù dei risultati dell’ultimo round disputato al Mugello, con un terzo posto di classe, Fascicolo insieme a Bowen si trova in quarta posizione a 54 punti, a 21 lunghezze dalla vetta.

“Affronteremo un altro weekend di gare, molto ravvicinato rispetto all’ultimo impegno nella Serie Sprint. Al di là del lavoro, mi sento affaticato, anche perché non sono ancora riuscito a recuperare pienamente – ha dichiarato Fascicolo alla vigilia del nuovo appuntamento -. Detto questo, non cerco alibi e darò il massimo per provare a recuperare. Lo scorso anno questa pista mi ha regalato grandi soddisfazioni e cercheremo di ripeterci. Restano solo due gare da disputare e vediamo cosa riusciremo a fare in termini di posizioni in classifica generale. Spero di riuscire a guidare con la stessa confidenza che avevo l’anno scorso. Al Mugello, nel precedente impegno Endurance, siamo riusciti a salire sul podio; quindi, il primo obiettivo di questo weekend sarà quello di cercare di migliorarsi o almeno mantenere la stessa posizione. Lavoreremo fin da subito alle prime libere di venerdì per trovare il miglior setup della vettura e la miglior confidenza con il circuito. Proveremo a fare pressione a chi è in testa alla classifica. Oltre tutto sabato è il mio compleanno e ho tutta l’intenzione di farmi un bel regalo…”.

Il terzo round della serie Endurance inizierà venerdì con le libere della durata di 50 minuti. Sabato saranno in programma sessioni di prove libere e i tre turni di qualifica (dalle 17.15 alle 18.40) che determineranno la griglia di partenza della gara di tre ore in programma domenica dalle 14.45. L’intera prova sarà trasmessa in diretta TV su Aci Sport TV (SKY 228) e in diretta streaming sul sito ufficiale e su tutti i social del campionato, mentre RAI SPORT (DT58) ha programmato la differita per lunedì prossimo alle ore 20.00.





