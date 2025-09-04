Il segretario De Vardo: “Lavori che cambieranno la città di Palermo, ma occorre massima attenzione per la sicurezza dei cantieri e la prevenzione delle infiltrazioni criminali”

Palermo 4 settembre 2025 – “L’approvazione, da parte della giunta comunale di Palermo, del progetto definitivo generale delle nuove tratte del Tram è una bellissima notizia per il capoluogo siciliano, che fa il paio con quella dell’approvazione dei progetti dei cinque parcheggi di interscambio tanto attesi” afferma il segretario generale Feneal Uil Tirrenica Pasquale De Vardo che aggiunge: “Cogliamo l’occasione per rivolgere un sincero plauso all’amministrazione guidata da sindaco Roberto Lagalla, si tratta di interventi di importanza strategica, veramente capaci di cambiare in meglio la vita quotidiana della quinta città d’Italia. Queste opere – prosegue De Vardo – sia per la loro importanza strategica, sia per gli importi complessivi degli appalti, che metteranno in circolo diverse centinaia di milioni di euro, comportano più importanti responsabilità in materia di prevenzione in tema di sicurezza e soprattutto in tema di controlli da parte dell’ispettorato. Altro aspetto fondamentale, quando si raggiungono risultati così importanti, è quello di dare seguito al percorso di legalità che deve accompagnare tutte le fasi di realizzazione di queste opere strategiche, in tal senso – conclude De Vardo – come sindacato auspichiamo che venga data continuità al tavolo costituito dal Prefetto di Palermo, con la Regione Siciliana e le federazioni sindacali di categoria, per prevenzione delle possibili infiltrazioni criminali sui cantieri edili”.





