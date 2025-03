“Sono indignato per quanto accaduto a Palermo durante i festeggiamenti di San Giuseppe. Un manipolo di delinquenti ha provato a mettere a ferro e fuoco la città, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini onesti e causando il ferimento di alcuni operatori impegnati nel loro servizio. Questa non è tradizione, questa è criminalità pura!”

A dirlo è Vincenzo Figuccia, Deputato Questore dell’ARS, che condanna con fermezza gli atti di vandalismo e violenza che hanno sconvolto la città. “Non possiamo permettere che Palermo diventi terra di nessuno, ostaggio di pochi vandali e piromani. Per questo chiedo un intervento deciso delle istituzioni e ringrazio le forze dell’ordine, il Questore ed il Prefetto. Servono controlli capillari, pene esemplari e un’azione di contrasto senza sconti. Questi soggetti vanno isolati e fermati con ogni mezzo legale a disposizione.”

“Allo stesso tempo, – prosegue Figuccia – è fondamentale costruire un’alleanza tra cittadini e forze dell’ordine impegnate con successo nell’azione di contrasto del fenomeno. La stragrande maggioranza dei palermitani è fatta di persone perbene, che vogliono vivere in una città sicura e civile. È arrivato il momento di denunciare, di reagire, di non lasciare spazio a questi vandali.”

“Da Deputato Questore dell’ARS – conclude Figuccia – continuerò a lottare affinché Palermo non sia più ostaggio di questi personaggi. Non abbasseremo la guardia e pretenderemo il massimo rigore per chi calpesta la nostra città e la sicurezza della nostra gente.”

