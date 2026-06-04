Dal 6 all’8 giugno 2026, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, Milazzo ospita il festival del mare di Worldrise, con un programma gratuito e per tutte le età: snorkeling, concerti, mostre, laboratori per bambini, talk, biopasseggiate e molto altro.

Milazzo si prepara a vivere tre giorni straordinari in mezzo al mare. Dal 6 all’8 giugno 2026, la città ospita Festivalmar, il festival itinerante dedicato al mare ideato da Worldrise, organizzazione no profit impegnata nella conservazione dei mari italiani. Un evento atteso e già amato da migliaia di persone in Lombardia, Sardegna e Puglia, che per la prima volta sbarca in Sicilia, scegliendo proprio Milazzo e l’Area Marina Protetta Capo Milazzo come palcoscenico naturale.





Il tema di questa edizione è “Nel Profondo”: un invito a riscoprire il legame autentico che ogni abitante del Mediterraneo porta con sé, come parte della nostra identità, del nostro paesaggio quotidiano e del nostro futuro.

Per tre giorni, Milazzo si trasformerà in un unico grande festival a cielo aperto, con attività distribuite tra l’AMP Capo Milazzo e i luoghi più belli del centro città — il Castello di Milazzo, il MuMa Museo del Mare, l’Atrio del Carmine e l’Asylum – Museo delle Arti Marinare, di recentissima inaugurazione.

Sabato 6 giugno, si comincia nel pomeriggio all’AMP con la performance di camouflage bodypainting “La Pelle come Tela Dipinta di Mare”, a cura dell’artista Lela Perez: un’installazione viva alla Piscina di Venere, che renderà le persone un tutt’uno con il mare. Seguono snorkeling con biologa marina, per scoprire il mondo sommerso dell’AMP, il tour immersivo “Lab di Lory” con Marevivo Milazzo, e il laboratorio di cartotecnica “Le Creature del Mio Mare”, per bambini dai 5 ai 10 anni. Alle 18:00 è in programma la Biopasseggiata nel Cuore dell’AMP con Carmelo Isgrò, biologo, guida escursionistica e fondatore del MuMa Museo del Mare: un percorso guidato alla scoperta della biodiversità del promontorio, con uno dei massimi conoscitori di questo territorio. In serata, l’Atrio del Carmine si accende con il concerto “Musica per il Mare”, per una notte di musica a impatto zero con giovani artisti del territorio: il duo Le Sikelia e Charlotte Cardinale.





Domenica 7 giugno, si inizia al mattino con una sessione di yoga nel cuore dell’AMP, seguita da una passeggiata botanica alla scoperta delle erbe spontanee del litorale, a cura di Elena Giorgianni, naturopata, e la Caccia al Tesoro “Missione Nel Profondo”, un’escape experience all’aperto per gruppi e famiglie. Nel pomeriggio ancora snorkeling con biologa marina al SEATY Piscina di Venere, laboratori creativi “Onde di Pace” e il “Lab di Lory”, fino alla meditazione guidata al tramonto. La serata si chiude in grande al MuMa, nel suggestivo Castello di Milazzo: Mariasole Bianco — divulgatrice scientifica e Presidente di Worldrise — conduce il talk “Nel Profondo Noi Siamo Mare”, con accompagnamento musicale live de “I Suoni dell’Anima” di Daniele Fonte, e presentazione a cura di Virginia Tardella, Vice Presidente di Worldrise, della mostra d’arte Ars Maris – Nel Profondo, visitabile gratuitamente per tutta la durata del Festival. Dopofestival sulla Terrazza delle Benedettine, con dj set di Charlotte Cardinale e aperitivo con selezione di vini Planeta e food a cura di Monnalì: il modo perfetto per concludere la serata con il sapore del Mediterraneo.





Lunedì 8 giugno — Giornata Mondiale degli Oceani, Festivalmar si conclude con la visita guidata all’Asylum – Museo delle Arti Marinare, insieme al fotografo e artista internazionale Giuseppe La Spada.

La partecipazione a tutte le attività di Festivalmar è completamente gratuita. I posti sono limitati ed è necessario prenotarsi in anticipo: tutti i link per la registrazione sono disponibili nel programma ufficiale su worldrise.org/it/progetti/festivalmar

Festivalmar 2026 è realizzato con il supporto della Commissione Europea, in collaborazione con l’Area Marina Protetta Capo Milazzo e il Comune di Milazzo. Si ringraziano Live-Love-Travel Milazzo Holiday Apt&Rooms .

Luogo: Area Marina Protetta Capo Milazzo e Comune di Milazzo, MILAZZO, MESSINA, SICILIA

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