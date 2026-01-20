Le Segreterie Territoriali di Filctem CGIL e Uiltec UIL, unitamente alla R.S.U. aziendale, esprimono forte disappunto e un sentimento di totale sfiducia nei confronti dell’atteggiamento assunto dalla proprietà di B2G Sicily, manifestatosi in ultimo con l’annullamento di un incontro ufficiale, qualche ora prima dell’inizio.

Sono trascorsi oltre due anni dall’impegno formalmente assunto dalla proprietà di recarsi sul territorio per avviare un confronto con le Organizzazioni Sindacali finalizzato alla discussione dei progetti industriali e degli scenari futuri dell’azienda. Tale impegno, ad oggi, risulta completamente disatteso.

Nel corso dell’operazione di vendita, la proprietà aziendale aveva garantito una presenza costante sul territorio e un confronto strutturato volto allo sviluppo di progetti Green, con l’obiettivo di rafforzare e consolidare la presenza industriale. Tali dichiarazioni si sono rivelate esclusivamente buone intenzioni mai tradotte in atti concreti.





A pochi mesi dalla scadenza degli impegni triennali e di quelli previsti nell’ambito della Golden Power, le Segreterie Territoriali manifestano una seria preoccupazione per l’andamento futuro dell’azienda e chiamano in causa ERG, che all’atto della cessione aveva garantito l’affidabilità e la solidità dell’acquirente.

Per queste ragioni, Filctem e Uiltec sono determinate a riaccendere l’attenzione su un asset industriale strategico, coinvolgendo tutti i soggetti interessati e le Istituzioni competenti, al fine di garantire il futuro industriale e occupazionale del sito.

Si denunciano, inoltre, azioni unilaterali messe in atto dall’azienda che coinvolgono una parte della popolazione aziendale verso il nuovo asset acquisito a Celano, asset del quale, ad oggi, la R.S.U. non ha alcuna chiara contezza in termini di progettualità industriale.





La R.S.U. ribadisce la totale assenza di un chiaro piano industriale e di investimenti finalizzati alla sostenibilità di lungo periodo dell’azienda, così come concordato e garantito dalle parti nella fase di passaggio da ERG a B2G Sicily.

Le Segreterie Territoriali e la R.S.U., denunciando il comportamento lesivo delle basilari dinamiche delle relazioni sindacali e delle regole previste dai protocolli industriali a garanzia occupazionale, che hanno storicamente contraddistinto e assicurato il buon esito dei rapporti sindacali e la tutela occupazionale del sito industriale di Priolo Gargallo, in mancanza di una inversione di tendenza metteranno in campo azioni rivendicative.

