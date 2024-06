Giunti a fine anno scolastico, diventa importante tracciare una sorta di bilancio: conoscenze, competenze, abilità, sistematicità e metodicità sono tutte parole chiave che sintetizzano l’azione quotidiana di un istituto, il Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo, sempre al passo con un tempo attuale in continua e rapida trasformazione.

“Realtà e sostanza di un percorso intenso e proficuo culturalmente e professionalmente, l’attività didattico-educativa dell’anno appena conclusosi diventa la misura dell’impegno e della dedizione di un’intera comunità educante che, celebrando il successo, vede il futuro e l’opportunità di migliorare ulteriormente la qualità dell’istruzione” sono le parole del Dirigente Scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, nel presentare l’Accountability e l’Annuario, due documenti di presentazione di quanto effettuato e offerto alla popolazione scolastico a due anni dal suo insediamento alla direzione dell’istituto mamertino.

A garanzia di trasparenza e responsabilità nelle azioni intraprese, l’Accontability elenca dettagliatamente le Attività e Iniziative principali dell’anno scolastico 2023/2024, quale l’Istituzione e Avvio dei corsi di alta formazione tecnica ITS Academy, uno fra tutti il Corso di Biotecnologo con l’ITS Nuove Tecnologie della Vita, Alessandro Volta di Palermo, le numerose Azioni di Innovazione, ricerca e sperimentazione, tali da ottenere dall’agenzia INDIRE il riconoscimento di scuola polo del Movimento Avanguardie Educative, le Attività didattiche nel Metaverso e l’attenzione alle sfide dell’Intelligenza Artificiale con il carico ineludibile della dimensione etica.



Articolate e calate in un’ottica di sinergia territoriale e varietà dell’offerta per una sempre maggiore promozione dello sviluppo completo della personalità dei propri alunni, il Majorana ha implementato i propri Ambienti di Apprendimento, Laboratori, Biblioteche, arricchito i già numerosi corsi e progetti, anche in partnership con varie istituzioni e associazioni, rafforzando il sistema di ricerca regionale, nazionale e internazionale con la Fondazione del Consorzio “Distretto Aerospaziale S.c.a.r.l., la Promozione dei Programmi ESERO, l’organizzazione della quarta edizione del Corso “Tecnico per la progettazione, gestione e manutenzione dei sistemi di mobilità sostenibile”, i corsi di robotica industriale ed educativa, di modellazione solida in ambiente Catia, il potenziamento delle attività nei percorsi curriculari di CISCO Accademy e l’esecuzione di Azioni e progetti avviati con i fondi del PNRR.

Di pari passo all’essenza di una istituzione che segna il passo sul territorio per la propria cifra tecnico-tecnologica, l’interesse al “Nuovo Umanesimo” e alla promozione della lettura, nell’assoluta cognizione dell’unitarietà del sapere quale elemento fondante di una sana e completa personalità, pronta e preparata a inserirsi consapevolmente in un mondo proiettato alla globalità e pluralità.



Già pubblicato “l’Annuario delle Attività Svolte – Primo Anno di Dirigenza A.S. 2022-23” a testimonianza dei momenti salienti, progetti realizzati ed esperienze vissute dagli studenti nello scorso anno scolastico, nonché strumento di riflessione e di gratificazione per il lavoro svolto e consolidamento del senso di appartenenza, con uno sguardo al prossimo annuario, già in lavorazione, per un’efficace azione di comunicazione e trasparenza verso tutti gli attori del processo di istruzione, formazione ed educazione cui si regge il “glossario” della crescita umana.



