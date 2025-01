«Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà ai colleghi coinvolti nella gestione della fuga di gas avvenuta a San Giovanni Galermo. Grazie alla loro professionalità ed esperienza, è stato possibile evitare conseguenze peggiori e mettere in sicurezza l’area interessata». È questo il commento del segretario regionale dell’Ugl Sicilia Carmelo Giuffrida.

«Ho sentito telefonicamente la squadra degli operai coinvolti tra cui Antonino Fazio e Franco Catalano di Catania Rete Gas – afferma Giuffrida – che si trovano attualmente in ospedale, feriti, sconvolti e provati dall’incidente avvenuto. Gli operai hanno raccontato i momenti di paura vissuti durante l’incidente, seguiti da attimi drammatici in cui, nonostante le ferite e lo shock, si sono soccorsi a vicenda con grande coraggio e solidarietà».





«Gli operatori – continua Giuffrida – hanno tempestivamente compreso la gravità della situazione e, con grande competenza e professionalità, hanno attivato le procedure necessarie per evacuare la zona interessata e tutelando in questo modo la popolazione residente. Questo intervento ha scongiurato conseguenze ben più gravi per gli abitanti del quartiere».

In merito al grave incidente avvenuto a San Giovanni Galermo durante la fuga di gas interviene il segretario provinciale della Federazione Ugl Salute Carmelo Urzì che rivolge un ringraziamento ai soccorritori del 118 che sono intervenuti prontamente, dimostrando ancora una volta la loro professionalità e dedizione nel gestire situazioni di emergenza.





«Un plauso va a tutti i lavoratori coinvolti in questo incidente – afferma Giovanni Musumeci, segretario territoriale dell’Ugl Catania – dai tecnici della rete del gas ai soccorritori del 118, fino ai Vigili del fuoco, che con la loro professionalità e competenza hanno saputo gestire questa emergenza nel migliore dei modi. Come organizzazione sindacale, siamo vicini a tutti i lavoratori e alle loro famiglie, offrendo il nostro supporto in questo momento difficile. Auguriamo loro una pronta guarigione, con la speranza che questo episodio possa essere un monito sull’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro e della prontezza nelle risposte alle emergenze».

