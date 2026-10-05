È disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con il videoclip ufficiale “Tu a confondermi”, il singolo d’esordio del cantante e autore palermitano GA8RIELE (al secolo Gabriele Sanfilippo). Il brano, prima pubblicazione per la neonata etichetta discografica SunFlow sotto l’egida del Dj e produttore Mario Caminita, unisce una ritmica pop accattivante e moderna a una profonda riflessione sulle dinamiche sentimentali contemporanee.





A soli 24 anni e con una recente laurea in Ingegneria, GA8RIELE trova nella musica il mezzo ideale per dare forma a emozioni ed esperienze difficili da esprimere a parole. “Tu a confondermi” affronta il tema del contrasto tra il desiderio di lasciarsi andare in una relazione e la costante paura di essere feriti o delusi. Il testo rappresenta un confronto diretto e consapevole: chi si immedesima nella canzone non si limita a chiedere di essere amato, ma esige fatti e presenza concreta, lanciando il messaggio che per entrare nella vita di qualcuno occorre dimostrare di sapersene prendere cura.





Sul piano musicale, il pezzo si distingue per gli arrangiamenti freschi e accattivanti curati da Mario Caminita, guidati da un ritmo cadenzato e da una melodia immediata. L’interpretazione di GA8RIELE si arricchisce di sfumature in falsetto che richiamano apertamente l’atmosfera disco degli anni Settanta e Ottanta, oggi tornata fortemente di moda. Il lancio del singolo e del relativo video rientra pienamente nella mission di SunFlow Records, nata per valorizzare i talenti siciliani e trasformare le idee artistiche in produzioni discografiche concrete.

Il videoclip ufficiale di “Tu a confondermi” è visibile al seguente link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zzomn7ULTvU

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