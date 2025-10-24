Giovanni Gallina, referente Cittadinanzattiva, esprime alcune considerazioni sul servizio comunale di trasporto per gli studenti disabili : “Il servizio comunale del trasporto disabili nelle scuole è funzionante nella speranza che procedure di gare d’appalti non rechino qualche interruzione nella Città’ Metropolitana.

Nel caos di questo inizio anno che ha sancito difficoltà nei sevizi per gli alunni disabili , si ringraziano gli addetti ai lavori del trasporto pubblico scolastico il quale funziona a regime.

Alcune famiglie non hanno prestato attenzione per le domande del trasporto pubblico scolastico restando esclusi , mi auguro che si possa trovare una soluzione.”





