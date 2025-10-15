“Si sbloccano i fondi per l’igienico sanitario e Asacom, il servizio è iniziato ma, per l’assistenza igiene nelle scuole bisogna trovare una soluzione univoca” – queste le parole di Giovanni Gallina(Cittadinanzattiva) e Giusi Randazzo(Comitato operatore igienico personale).

Ieri in audizione in V Commissione regionale è stata affrontata la materia dell’assistenza nelle scuole per i ragazzi disabili. La discussione del profilo igienico continuerà martedì 28 ottobre in quanto la materia è oggetto di una normativa complessa.

“Abbiamo ribadito che molte famiglie stanno soffrendo la situazione dei propri bambini, bisogna che le Asp. lavorino per rilasciare la certificazione art 3 comma3 l.104/1990 senza più indugi. Per quanto riguarda l’assistenza Asacom, sono stati stanziati per adesso 38 milioni, ma c’è molta perplessità sui contratti e la posizione dell’operatore se subordinata o a partita iva. Saranno giorni intensi che decideranno il futuro delle categorie per salvaguardare i bambini nelle scuole” – conclude Gallina.



