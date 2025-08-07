Antonio Alaimo, già assessore comunale alla seconda legislatura del comune di Geraci Siculo, ha ufficialmente annunciato la propria adesione a Forza Italia, entrando a far parte della squadra che fa riferimento ad Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive.

“Questa scelta – ha dichiarato Alaimo – nasce dalla condivisione di valori, obiettivi e da una visione politica che mette al centro il dialogo con le istituzioni e con i cittadini. Sono felice e onorato di entrare in un gruppo che dimostra ogni giorno concretezza, apertura e capacità di rappresentanza reale.”

Tamajo ha accolto con soddisfazione l’ingresso dell’assessore Alaimo: “L’adesione di Antonio Alaimo rafforza ulteriormente la nostra presenza nei territori e testimonia la credibilità di un progetto politico basato sull’ascolto, sull’impegno e su una visione pragmatica dell’azione amministrativa. La sua esperienza e il radicamento a Geraci Siculo rappresentano un valore aggiunto per tutta la nostra squadra. Con l’ingresso di Alaimo, continua a crescere la rete di amministratori locali che scelgono di condividere e sostenere il percorso di rinnovamento e consolidamento di Forza Italia in Sicilia”.

