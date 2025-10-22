22 Ottobre – Giornata Internazionale della Sindrome di Phelan-McDermid

Oggi accendiamo una luce verde per dare voce a chi ogni giorno affronta la sindrome di Phelan-McDermid, una malattia genetica rara ancora poco conosciuta, ma che merita attenzione, ricerca e solidarietà.

La PMS è causata da un’alterazione del cromosoma 22 e comporta ritardi nello sviluppo, difficoltà nel linguaggio, ipotonia e altri sintomi neurologici e comportamentali.

Dietro ogni diagnosi c’è una persona unica, con i suoi sogni, le sue sfide e il suo coraggio. Oggi siamo al loro fianco — e accanto alle famiglie, ai medici, ai ricercatori che non smettono di lottare per una migliore qualità di vita e per un futuro fatto di inclusione e speranza.

Un piccolo gesto può fare una grande differenza.

Condividi, informati, sensibilizza. Oggi, #ShineGreen per la PMS.

L’Associazione Italiana per la Sindrome di Phelan-McDermid (AISPHEM OdV) è un’organizzazione senza scopo di lucro

http://www.aisphem.it/

presidenza@aisphem.it

