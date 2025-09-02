L’8 settembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Fisioterapia, istituita dalla World Physiotherapy (WP). Per il 2025 il tema scelto è l’invecchiamento sano e attivo, con particolare attenzione alla prevenzione delle cadute e alla fragilità.

Come ormai da tradizione, l’Ordine dei Fisioterapisti di Catania, Ragusa e Siracusa (OFI-CT-RG-SR) dedica una serie di eventi a questa ricorrenza, partendo dal proprio territorio e rafforzando le collaborazioni con gli altri ordini siciliani. Il messaggio è racchiuso nel claim “Per un invecchiamento sano muoviti ma attiva…mente”, che sottolinea come la salute non passi soltanto dal movimento fisico, ma anche dal coinvolgimento della mente e dalla partecipazione alla vita sociale e comunitaria.





“Con una popolazione che diventa sempre più anziana e con la necessità di vivere anche questa fase della vita nel migliore dei modi, diventa fondamentale potere contare sul nostro corpo – spiega il dott. Orazio Meli, presidente di OFI Catania Ragusa Siracusa – Come sempre tutto parte dalla prevenzione, ma oggi più che mai occorre mantenersi attivi mano a mano che si avanza con l’età. La fisioterapia è uno strumento concreto per garantire autonomia e qualità della vita, diffondendo così una nuova percezione della vecchiaia: non come limite, ma come stagione da vivere con vitalità e indipendenza”.





Tre gli appuntamenti in programma:

Sabato 6 settembre a Catania, dalle 8:30 alle 12:30, nella sede della Casa della Comunità Hub “San Luigi” dell’Asp di Catania, in viale Fleming, con il patrocinio dell’Asp di Catania e del Comune di Catania. ASP di Catania

Giovedì 11 settembre a Palermo, in collaborazione con l’Ordine dei Fisioterapisti di Palermo e Trapani (OFI-PA-TP) e Aifi dalle 15:00 alle 19:00, nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni.

Sabato 13 settembre a Siracusa, presso l’Hotel Relax di via Aliffi.

Inoltre, nel corso dell’evento di Catania del 6 settembre si terrà anche la Premiazione del Concorso “Miglior Tesi” e del Concorso “Miglior Pubblicazione Scientifica”, entrambi indetti dall’Ordine dei Fisioterapisti di Catania, Ragusa e Siracusa.

I tre incontri rappresentano un’occasione di sensibilizzazione e confronto per rafforzare la rete tra professionisti, istituzioni e cittadini, e per promuovere la fisioterapia come risorsa essenziale di prevenzione, cura e sostegno alla persona in ogni fase della vita.

