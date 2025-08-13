Dal 2019 con la legge regionale n 10 nelle scuole siciliane una nuova figura ha contribuito alla serenità scolastica dei ragazzi disabili e anche a quella delle rispettive famiglie: stiamo parlando degli operatori igienico sanitari; sono queste figure esterne che con professionalità hanno affiancato il personale scolastico e le famiglie, nel percorso d’integrazione, d’inclusione e di diretto allo studio di questi alunni, figure che quotidianamente hanno instaurato con questi alunni un rapporto che và sicuramente oltre i semplici aspetti legati all’igiene personale. Fiducia, rispetto e il metterci il proprio cuore nel superare le sfide quotidiane che questi alunni affrontano sono state le caratteristiche principali di queste figure, in un mondo ancor troppo denso di ostacoli e barriere – non solo fisiche – che si pongono davanti ai disabili. Da settembre nelle scuole carinesi e non solo, questo servizio rischia di essere tagliato, in forza di un parere non vincolante Cga recepito nella manovra finanziaria della Regione Siciliana, checosì facendo taglierebbe dei costi, affidando lo stesso servizio ai collaboratori scolastici già in organico, personale scolastico ovviamente non pronto o magari senza i requisiti professionali e l’attitudine per svolgerlo. Questo rischio concreto di “taglio” del settore a partire dal prossimo anno scolastico ha generato molte proteste, e proprio a Villagrazia di Carini lo scorso 25 marzo è nato un comitato degli assistenti igienico sanitari denominato “Sos Oip” – presieduto da Giusy Randazzo, che in pochi mesi ha già unito oltre 400 iscritti tra operatori e genitori. Nel video che segue abbiamo raccolto il parere della stessa presidente Giusy Randazzo, del presidente dell’associazione “cittadinanza attiva”- Giovanni Gallina – che tutela a livello nazionale i diritti dei ragazzi disabili, dell’avvocato Raffaele Tango – esperto in diritto del lavoro – , e una mamma di una bambina disabile – Francesca Carramusa.

https://youtu.be/zZcUc8376DM





