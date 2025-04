“Il Giubileo dell’Ammalato ci permette di fare attività di sensibilizzazione e accrescere la consapevolezza su quella che è l’esigenza di non lasciare nessuno indietro”. Così questa mattina a Termini Imerese, Mario Giambona, vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano del Partito Democratico, a margine di una iniziativa promossa dall’Assemblea Regionale Siciliana, volta ad introdurre, in occasione del Giubileo dell’Ammalato, misure di sostegno per attività di inclusione, socializzazione, cura e assistenza di persone autistiche. “L’inclusione non deve rimanere solo un concetto teorico – ha concluso Giambona -, ma deve tradursi in politiche che sostengano concretamente chi vive quotidianamente la difficoltà di una società spesso non preparata. Questo è un segnale di attenzione concreta verso tutti coloro, comprese le famiglie, che hanno bisogno”.

