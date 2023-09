Giuseppe Di Miceli eletto componente del consiglio nazionale della società italiana di agronomia

di Press Service

28/09/2023

Al termine del 52° Convegno nazionale su “La ricerca agronomica per la transizione verde”, tenuto dal 25 al 27 Settembre 2023 presso il Galoppatoio reale della Reggia di Portici, i delegati della Società Italiana di Agronomia hanno eletto il proprio Consiglio Direttivo Nazionale.

L’agronomo più votato, con 138 voti su 190 delegati presenti, è stato il palermitano Giuseppe Di Miceli, 53 anni, docente universitario presso il Dipartimento SAAF dell’Università degli Studi di Palermo.

Durante i lavori del Congresso, il professor Giuseppe Di Miceli, nell’ambito della sessione dedicata al Recupero e allo sviluppo agronomico delle aree marginali, ha presentato agli agronomi provenienti da tutto il Paese una ricerca scientifica dal titolo “Seed yield and quality of Medicago intertexta L. in a Mediterranean environment” (Produzione e qualità dei semi di Medicago intertexta L. in ambiente mediterraneo) su una tipica pianta da foraggio di nuova valorizzazione.

Giuseppe Di Miceli insegna agli studenti di UNIPA:“Foraggicoltura e alpicoltura in biologico” nell’ambito del corso di laurea di Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare, nonché “Azienda agraria ed energie rinnovabili”, nell’ambito del Corso di laura in Scienze e tecnologie agrarie.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.