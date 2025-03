Giusy Lazzara è stata eletta oggi coordinatrice del comitato regionale di coordinamento dell’Inail Sicilia. Lazzara, 50 anni di Trapani, dal 1998 è iscritta alla Cisl, nella quale ha ricoperto diversi ruoli; attualmente è presidente del Comitato Co Co Pro Inail di Trapani. Nel corso del suo intervento Giusy Lazzara ha sottolineato la necessità di un impegno collettivo e responsabile di istituzioni, parti sociali e imprese affinché si riduca il rischio di infortuni sul lavoro. “In un momento in cui purtroppo cresce drammaticamente il numero delle morti bianche e degli incidenti sul lavoro, serve una strategia sinergica fra tutti i soggetti coinvolti – ha aggiunto Lazzara – per rilanciare l’attività dell’Inail, offrendo servizi sempre più efficienti, a tutela dei lavoratori”.





