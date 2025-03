Gli SpinRockets sorprendono il pubblico con un brano che combina sonorità dance ed estive con un testo dal forte impatto emotivo. “Tutto Normale” esplora con profondità il tema della pressione sociale che i giovani affrontano dall’adolescenza fino all’età adulta, creando un equilibrio perfetto tra riflessione e divertimento. Questo brano è l’ideale sia per momenti di ascolto intimo che per scatenarsi al ritmo di una serata in discoteca, grazie a un irresistibile groove funky.

Originariamente con un sound prevalentemente rock, il gruppo ha evoluto la propria identità verso un pop ricco di sfumature dance, vintage e funky, senza perdere l’arte della cantautorato che li contraddistingue.

“Tutto Normale” è prodotto, arrangiato e registrato da Alessio Arena In collaborazione con Salvatore Sabatino al Cfm Centro Formazione Musicale di Palermo.

Il brano è distribuito da Orangle Records Srl e Mendaki Publishing ed è disponibile dal 28 marzo 2025 su tutte le piattaforme digitali.

