I giovani della scuola Marco Polo danno lezioni di italiano, inglese e matematica a 30 persone in esecuzione di pena esterna. Nasce pure un coro musicale che si esibirà il prossimo 6 maggio.

Hanno dato lezioni di italiano, matematica, informatica ed inglese a 30 persone in esecuzione di pena esterna nella sede dell’associazione Un Nuovo Giorno ODV. Sono le ragazze e i ragazzi delle classi V/N e V/L dell’Istituto Tecnico Economico per il Turismo “Marco Polo” che hanno svolto il percorso di PCTO presso l’associazione “Un Nuovo Giorno ODV”, in collaborazione con il Cesvop. L’obiettivo è quello di favorire, attraverso l’attività di volontariato, uno scambio culturale e sociale che allontani sempre di più pregiudizi e stereotipi sulle persone che stanno scontando delle pene.

Tra i giovani e loro si è, inoltre, costituito un coro musicale – guidato dalla maestra di musica Valentina Miserendino – che si esibirà il prossimo 6 maggio ai Cantieri Culturali, in occasione dell’evento dedicato al volontariato con le scuole “La Scuola del Volontariato Partecipa, Proponi, Diventa”.

“Sono da un mese in esecuzione di pena esterna – dice Gianfranco C. di 57 anni – e mi sento fortunato per avere fatto queste attività con loro. Socializzare con i giovani è bellissimo anche perché anche io sono padre di tre figli. Lo scambio di idee con loro è stato davvero interessante e piacevole”.

“Questi incontri ci hanno permesso di acquisire quelle competenze trasversali che abbattono pregiudizi forti e barriere sociali – racconta Vincenzo Sparacio della 5/N – su chi sconta delle pene. Abbiamo incontrato persone disposte ad imparare alcune cose da noi ma anche a donarsi nello spirito dell’arricchimento reciproco. In particolare, abbiamo dato a loro lezioni di informatica, di inglese e di italiano di base. Con loro è nato anche un coro che ci ha fatto scegliere insieme le canzoni da cantare. La musica, come sempre abbatte ogni muro”.

“Abbiamo trovato persone meravigliose che ci hanno fatto riflettere sulla loro condizione – continua Aurora Napoli di 19 anni -. Sono persone che hanno commesso degli errori e stanno cercando di migliorarsi. Per la festa del papà hanno scritto delle lettere per i loro figli o padri che poi abbiamo rivisto insieme. Con alcuni abbiamo fatto un percorso di alfabetizzazione, aiutandoli ad ampliare il loro linguaggio”. “E’ stata una bella esperienza di integrazione – aggiunge pure Nunzia Belli sempre della stessa classe – che ci ricorderemo per sempre. Sono persone con una loro sensibilità che con noi si sono pure emozionate. Siamo riusciti pure ad ascoltare alcune loro storie ed a raccontare anche la nostra vita di giovani”.

“Abbiamo avuto giovani che sono stati capaci di mettersi in gioco e di andare oltre agli stereotipi sulle persone detenute e in esecuzione di pena esterna – afferma Simona Catalano di Un Nuovo Giorno e tutor del progetto -. E’ stato bello vedere lo scambio reciproco tra coloro che hanno insegnato e coloro che hanno imparato, donando una parte di sé. Tutto si è svolto in piena serenità e, pertanto, siamo contenti di avere raggiunto l’obiettivo. Il coro musicale è una iniziativa in più che stiamo facendo per il prossimo 6 maggio in cui, insieme ai giovani, racconteremo quello che è stato fatto”.





