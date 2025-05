Come fare impresa, come affrontare le paure prima di aprire una attività e come affacciarsi al mondo del lavoro. Sono tre dei tanti interrogativi che sono stati affrontati ieri pomeriggio nel corso dell’Aperibusiness organizzato dal Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Palermo, nelle terrazze dell’Ibis Hotel.

Numerosa la partecipazione degli aspiranti imprenditori che si sono confrontati con alcuni presidenti di categoria dell’associazione ma anche con altri associati più veterani. Promotore dell’evento è stato il Movimento Giovani Imprenditori di Palermo, guidato da Federica Terruso. Al suo fianco, Giovanni Rafti, segretario di Confartigianato Palermo insieme a Fabio Pellerito che coordina il lavoro delle categorie.





Si è trattato di un appuntamento informale, con tanto di cocktail in mano, in cui incontrare giovani alle prime armi nel mondo imprenditoriale. Una opportunità di conoscenza e approfondimento, un momento di crescita sul come fare attività di impresa. Un appuntamento che non resterà isolato in calendario, visto la grande partecipazione.

«Come direttivo del Movimento Giovani Imprenditori siamo rimasti soddisfatti della buona riuscita del nostro primo evento – commenta la presidentessa Federica Terruso –. C’è stata una buona partecipazione e siamo felici di essere riusciti a creare un’atmosfera rilassata in cui i giovani partecipanti si sono sentiti a proprio agio nel parlare dei propri sogni e delle proprie ambizioni. Gli imprenditori esperti hanno saputo vestire benissimo i panni dei saggi imprenditori dispensatori di buoni consigli. Adesso puntiamo al prossimo evento, una formazione sugli strumenti digitali di analisi del mercato che si terrà il 9 luglio. Come presidentessa del movimento penso che siamo partiti con il piede giusto e stiamo già lavorando ai prossimi passi».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.