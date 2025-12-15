La Delegazione di Palermo delle Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon si è riunita per affidare i nuovi incarichi e discutere dei progetti futuri. Presenti, tra gli altri, il Delegato Ing. Cav. Micalizzi , il Prof. Cav. Andrea Torcivia, il Prof. Dott. Giuseppe Giocaliero e la Dott.ssa Francesca Florulli. Dopo un’intensa e proficua riunione e la valutazione dei prossimi progetti sia a Palermo che a Roma, il nuovo organigramma viene cosi composto: il Prof. Cav. Torcivia PhD , già Criminologo, Sociologo Forense e Giurista è stato nominato Vice Delegato di Palermo; il Prof. Dott. Giuseppe Giocaliero PhD, Giurista, Criminologo e Sociologo Forense è stato nominato Responsabile delle Relazioni pubbliche ; la Dottoressa Francesca Florulli nominata coordinatrice della delegazione di Palermo.





A completare il quadro confermato l’ingegnere Micalizzi a capo della gestione della delegazione. Con un calendario fitto di impegni tra Palermo e Roma, il nuovo gruppo si impegna tra le altre cose a organizzare convegni ed eventi dai contorni storici e culturali e si apre a nuove iscrizioni e ingressi per valorizzare interamente il servizio delle Guardie d’Onore.

L’Istituto Nazionale è sorto nel 1878 per prestare il servizio di guardia alle tombe dei re d’Italia presso il Pantheon e mantenere viva la memoria storica e le tradizioni militari nazionali. L’Istituto è inoltre un Ente morale posto, dal 1990, sotto la vigilanza del Ministero della Difesa.

