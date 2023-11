Continua il successo della undicesima edizione della rassegna teatrale

Palco Off. Dopo la standig- ovation delle quattro repliche dello

spettacolo Itinerdante con Eugenio Di Fraia e Angelo Marrone al

pianoforte tenutosi al CUT ( Centro Universitario Teatrale UNICT) il

16/17/18/19 Novembre, adesso è la volta di Happy Days Di e con Stefano

Santomauro con la Produzione Grande Giove Aps al PICCOLO TEATRO DELLA

CITTÀ (Catania), sabato 2 dicembre 2023 alle ore 21:00 e domenica 3

dicembre 2023 alle ore 18:00.

Stefano Santomauro autore ed attore di Happy Days con il suo monologo

ricco di cinico sarcasmo ricerca la chiave per la felicità in un

momento storico, della società contemporanea, chiaramente difficile ed

infelice. Uno spettacolo che parla di gioia in modo travolgente ed

esilarante, ma non superficiale. Una Stand-up commedy sulla classifica

mondiale del F.I.L (Felicità Interna Lorda) che si discosta dal

concetto di PIL (Prodotto Interno Lordo). Misurare il benessere della

popolazione non solo attraverso il reddito pro capite, ma

fondamentalmente su quello psichico, emotivo, interiore. Secondo la

classifica dei paesi più felici al mondo il Nord Europa si aggiudica i

primi posti grazie ad uno stile di vita basato sul metodo Hygge. Un

life-style basato sulle cose semplici che fanno star bene, apprezzando

le piccole cose della vita quotidiana al fine di generare un senso di

appagamento che duri nel tempo. Tra trucchi per dormire otto ore a

notte, cibo Bio, tisane ed imbevili centrifugati Stefano Santomauro

incanta gli spettatori in un racconto inadeguato da chi prova a

raggiungere i traguardi della felicità senza, però, riuscirci … o

forse si.

Le proposte teatrale della stagione Palco Off 2023-24 proseguiranno

con i seguenti spettacoli:

“Seconda solo ad Elizabeth Taylor”, di e con Alberto Viscardi,

Produzione Dedalus Teatro (Milano), il 16 ed il 17 dicembre al Piccolo

Teatro, ed ancora da Zò Centro Culture Contemporanee con “Dio non

parla Svedese” di e con Diego Frisina, Produzione Teatrosegreto

(Roma), il 20 ed il 21 Gennaio 2024 . “L’Arte della Resistenza” di

Claudio Zappalà con Chiara Buzzone, Federica D’Amore, Totò Galati,

Roberta Giordano, Produzione Barbe à Papa Teatro (Palermo), il 17 ed

il 18 Febbraio. “Dante tra le Fiamme e le Stelle” di e con Matthias

Martelli e Lucia Sacerdoni al violoncello, Produzione Teatro Stabile

di Torino e Fondazione TRG Onlus (Torino), il 9 ed il 10 Marzo .“La

Città senza nome” di e con Lucas Joaquin Da Tos Villalba e Matteo

Campagnol, Produzione Pantakin (Venezia), il 13 ed il 14 Aprile e per

concludere al Piccolo Teatro della Città con “Testimoni oltre il buio”

VOCE AI DIRITTI UMANI a cura di Francesca Vitale tratto da Speak truth

to Power di Kerry Kennedy, Produzione La Memoria del Teatro (Catania),

il 18 ed il 19 Maggio.

Inizio spettacoli ore 21.00 Domanica ore 18.00. Dopo ogni spettacolo

si terrà un incontro con gli aut-attori.



COSTI BIGLIETTI SPETTACOLI

Intero 20€

Ridotto 15€

Università 5€ – Studenti, docenti e personale UNICT

ABBONAMENTO 8 SPETTACOLI TURNO FISSOIntero 120€

Ridotto 100€

ExAbbonati – Intero 110€

ExAbbonati – Ridotto 90€

OFF YOUNG – Under25 60€

CARNET CARTA LIBERA 8 INGRESSI TURNO LIBERO

Intero 130€

Ridotto 110€

Università 40€ – Studenti, docenti e personale UNICT

*con possibilità d’utilizzo di 2 tagliandi per ogni singolo spettacolo

CARNET CARTA LIBERA 4 INGRESSI TURNO LIBERO

Intero 70€

Ridotto 60€

Università 20€ – Studenti, docenti e personale UNICT

*con possibilità d’utilizzo di 1 tagliando per ogni singolo spettacolo

Campagna abbonamenti e info sul sito www.palcooff.com

Biglietti, abbonamenti e convenzioni per scelte variegate e con particolare

attenzione agli studenti.

novembre 2023-maggio 2024

CUT CENTRO UNIVERSITARIO TEATRALE

PICCOLO TEATRO DELLA CITTA’

ZO – CENTRO CULTURE CONTEMPORANEE



Luogo: Piccolo Teatro della città , Via Federico Ciccaglione , 29

