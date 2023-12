Nel panorama sempre più competitivo del settore home restaurant, la Home Restaurant Hotel sta per rivoluzionare il modo in cui percepiamo e comprendiamo il mondo delle cene casalinghe. Il CEO, Gaetano Campolo, ha annunciato con entusiasmo due progetti ambiziosi per il 2024, che promettono di gettare nuova luce sulle sfide e sulle delizie di questo settore in continua crescita.

1. “Sfide e Trionfi di Gaetano Campolo: Dal 2017 a Oggi”

Il primo progetto è un libro che getta uno sguardo approfondito sulle sfide affrontate da Gaetano Campolo sin dal 2017. Questo libro, disponibile in versione digitale e cartacea esclusivamente tramite la piattaforma Home Restaurant Hotel, promette di svelare gli sforzi di Campolo nel contrastare un sistema lobbistico gestito da Fipe Confcommercio. Il prezzo accessibile di €10 per la versione digitale e €18 per quella cartacea rende questo libro un imperdibile resoconto di una battaglia contro le forze contrarie che minacciano il settore home restaurant. Con una tiratura iniziale di 1000 copie, la Home Restaurant Hotel sta preparando il terreno per una diffusione su larga scala a partire da aprile 2024.

