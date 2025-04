Solidarietà e dolcezza al Reparto di Pediatria di Marsala con le Uova di Pasqua donate dai sottufficiali del VI Reggimento di Trapani





Una mattina dolce e intensa è quella vissuta presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, grazie alla visita di una delegazione dell’Associazione “La Fortezza”, il sodalizio che riunisce i sottufficiali del VI Reggimento Bersaglieri di Trapani. In occasione delle festività pasquali, i Bersaglieri hanno portato in dono ai piccoli degenti del reparto dieci coloratissime Uova di Pasqua, accompagnate da sorrisi, parole di conforto e un clima di autentica umanità. A guidare la delegazione il Primo Luogotenente Giuseppe Genna, Capo de “La Fortezza”, che insieme ai suoi colleghi ha voluto dimostrare ancora una volta quanto il cuore del Bersagliere batta non solo nelle cerimonie ufficiali, ma soprattutto nei gesti silenziosi, nella vicinanza concreta a chi soffre. Ad accogliere gli ospiti militari, il Direttore Sanitario dell’ospedale Francesca Intorcia, il Primario di Pediatria Gaspare Amato e tutto il personale sanitario, che hanno ringraziato per la sensibilità e la delicatezza del gesto. Presenti anche il Consigliere Comunale Lelle Pugliese e Giuseppe Culicchia Presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri sezione di Marsala nonché Vice Presidente del Comitato Organizzatore del 72° Raduno Nazionale che si svolgerà proprio a Marsala, a testimonianza del forte legame che unisce la comunità locale ai valori del Corpo.



L’iniziativa ha assunto un significato ancora più profondo grazie alla semplicità degli incontri con i bambini e le loro madri, che vivono il delicato momento del ricovero con forza e dignità. I Bersaglieri, attraverso la loro presenza sobria e affettuosa, sono riusciti a donare attimi di gioia e normalità, tra uno scambio di battute, una carezza, una foto ricordo. Proprio il tradizionale cappello piumato del Corpo, passato di mano in mano tra i bambini, è diventato la mascotte della giornata: simbolo di appartenenza, di forza e protezione, ma anche di gioco e leggerezza. A rendere ancora più speciale l’incontro è stato un momento conviviale semplice ma sentito: la condivisione di fette di colomba pasquale tra visitatori, personale sanitario e famiglie, un piccolo gesto capace di creare calore, unione, senso di comunità. “La Fortezza”, fondata nel 2018, si conferma così una realtà viva e attiva, capace di interpretare il ruolo del militare come presidio sociale, costruttore di relazioni, ponte tra istituzioni e cittadini. I Bersaglieri del VI Reggimento continuano a testimoniare, con discrezione e costanza, quanto sia importante essere presenti nel quotidiano, soprattutto laddove si combattono battaglie silenziose, come quelle affrontate nei reparti pediatrici. Il gesto delle Uova di Pasqua non è stato soltanto un dono materiale, ma un messaggio di vicinanza, attenzione e speranza.



Marsala si prepara ora ad accogliere, dall’8 all’11 maggio 2025, il 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, che coinciderà con le celebrazioni dello Sbarco dei Mille. Sarà una straordinaria occasione per celebrare la storia, l’identità e i valori fondanti del Corpo, come il coraggio, la disciplina, la fratellanza e lo spirito di servizio. Il programma del raduno prevede l’inaugurazione del Villaggio e del Museo del Bersagliere, conferenze tematiche, concerti di fanfare nelle principali piazze della città, la sfilata finale e un concerto conclusivo al Monumento dei Mille. Un evento attesissimo che porterà migliaia di persone a Marsala, offrendo al contempo un’opportunità per far conoscere il patrimonio culturale, umano e turistico del territorio.



I Bersaglieri reparto pediatria Marsala: una frase che racchiude oggi una piccola grande storia di solidarietà. Un esempio di come la divisa possa farsi carezza, la tradizione possa incontrare il presente, e il senso del dovere possa trasformarsi in tenerezza. Una testimonianza di umanità che resta, nel cuore di chi ha ricevuto e di chi ha dato. E che profuma di cioccolato, piume e colomba pasquale.



Alberto Di Paola





