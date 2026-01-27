I Cosatinta tornano con una nuova produzione, “Una canzone per Sanremo”, un brano ironico, divertente e sorprendentemente attuale che racconta – con il sorriso – la grande impresa di arrivare sul palco dell’Ariston.

È un pezzo scanzonato e intelligente, che affronta in chiave autoironica una delle ambizioni più diffuse e allo stesso tempo più complesse del panorama musicale italiano: partecipare al Festival di Sanremo. Attraverso un testo brillante e teatrale, la band mette in musica la difficoltà estrema per un artista di riuscire ad accedere alla kermesse più famosa d’Italia, tra sogni, tentativi, attese infinite e una buona dose di sana follia.

“Una canzone per Sanremo” gioca con i cliché del Festival, li ribalta e li trasforma in una dichiarazione d’amore ironica verso il mondo della musica: nessuna rabbia né polemica, ma uno sguardo lucido, leggero e libero, capace di far sorridere perché racconta una verità condivisa da molti musicisti.

Il risultato è una canzone leggera ma non superficiale, una vera canzone-spettacolo dal gusto swing ironico retrò, che richiama il varietà italiano degli anni ’50 e ’60 reinterpretato in chiave contemporanea. Musicalmente energico e immediato, il singolo conferma uno stile pop fresco, irriverente e consapevole, capace di unire intrattenimento e contenuto.

“Una canzone per Sanremo” non è solo una canzone su Sanremo.

È una canzone su chi sogna, insiste, ci prova… e intanto continua a fare musica.

Il singolo è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

