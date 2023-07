Una serata fatta per divertirsi, cantare e mangiare in riva al mare.

Tutto questo accadrà nella serata musicale del 20 luglio al Machido in via Lungomare Eufemio a Isola delle Femmine, in un evento organizzato da Dorian.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere tra l’apericena a 20 euro o la formula panino e bibita a 18 euro, su prenotazione e a ingresso libero.

Alle 22 saliranno sul palco i Passpartù capitanati da Claudia Macca alla voce, che faranno cantare tutti, suonando le hit da classigica degli ultimi 30 anni.

Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615 o visitare il link Facebook: https://www.facebook.com/dorianart.it .

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.