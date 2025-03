Partono il 24 marzo da Siracusa gli incontri di prevenzione e contrasto delle dipendenze da sostanze, diretti agli alunni e ai docenti degli Istituti Scolastici dell’isola organizzati dalle associazioni palermitane Vivi Sano, la Casa di Giulio e Raizes Teatro.

Un importante intervento di prevenzione nato in co-progettazione con l’lstituto Comprensivo G.E. Rizzo di Melilli – Siracusa, scuola capofila della Rete SHE School for Health in Europe. Un primo step di @LAB_SCHOOL. AZIONI A CONTRASTO E PREVENZIONE DALLE DIPENDENZE progetto finanziato dall’assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana. Una rete di Scuole, la SHE, attivata grazie all’intesa tra l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, per promuovere salute e benessere nella popolazione scolastica giovanile.

Un progetto sperimentale in ambito regionale che, attraverso una didattica innovativa che prevede attività di educazione non formale da svolgere presso i teatri delle nove città capoluogo di provincia siciliane, vuole sensibilizzare l’intera popolazione scolastica siciliana su questa tematica, attraverso le esperienze delle associazioni coinvolte nell’intervento di prevenzione.

Il progetto utilizza testimonianze di vita reale e ricorre all’arte, alla creatività e al teatro per creare momenti di riflessione e di confronto sulle conseguenze che l’uso di sostanze stupefacenti produce nei giovani e nelle loro famiglie, provocando disperazione e distruggendo il potenziale creativo e sociale della popolazione giovanile.

Le testimonianze di Francesco Zavatteri de “la Casa di Giulio” e la performance teatrale “I ragazzi di Ballarò”, scritta e diretta da Alessandro Ienzi di Raizes Teatro, non ispirata a fatti realmente accaduti e che esplora la tragedia di un ragazzo e una ragazza che nel corso di una notte finiscono nel tunnel della dipendenza, coinvolgeranno emotivamente gli alunni, creando partecipazione rispetto a una tematica oggi emergenziale vissuta dai giovani.

Nove appuntamenti per nove province, da marzo a giugno e un grande evento finale a ottobre con una rappresentazione teatrale che vedrà protagonisti alcuni alunni che parteciperanno a un laboratorio di formazione teatrale diretto da Raizes durante i mesi estivi.

www.vivisano.org





