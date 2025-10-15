Assemblee e volantinaggi verso lo sciopero del settore igiene ambientale. Il 17 ore 9 sit-in unitario in Prefettura. Fp Cgil Palermo: “Rinnovo del contratto, salari più dignitosi, sicurezza e più tutele”

Palermo 15 ottobre 2025 – Venerdì 17, per lo sciopero nazionale igiene ambientale, si terrà a Palermo un sit-in davanti alla Prefettura, in via Cavour, a partire dalle ore 9. Lavoratrici e lavoratori del settore scioperano per un salario più dignitoso, più sicurezza, più tutele e un contratto che li valorizzi.

Circa tremila operatori ambientali incroceranno le braccia tra Palermo e provincia. Lo sciopero è unitario ed è proclamato da Fp Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel.

Una giornata di mobilitazione che riguarda in particolare il contratto collettivo, ferma dal 2023. Dopo mesi di trattative, le controparti datoriali hanno confermato la loro chiusura. “Lo sciopero riguarda tutte le imprese pubbliche e private del settore – afferma Andrea Gattuso, segretario generale Fp Cgil Palermo – Chiediamo un giusto rinnovo del contratto collettivo di lavoro che garantisca la salute e la sicurezza, recuperi il potere d’acquisto eroso dall’inflazione, migliori gli articoli contrattuali relativi ai lavoratori degli impianti, sviluppi il welfare contrattuale e il sistema delle indennità, rafforzi l’esercizio del diritto di sciopero, sviluppi la classificazione del personale”.

“Già da agosto – aggiunge Gattuso – le sigle unitariamente hanno proclamato lo sciopero, ci aspettavamo delle risposte in questo lasso di tempo, che non sono arrivate. Il rinnovo per noi è indispensabile”.

Nel frattempo, sono state fatte assemblee e volantinaggi in tutte le aziende, da Rap, passando per Amb, la municipalizzata del Comune di Bagheria, e per tutti gli altri comuni. Oggi si sono svolte assemblee a San Giuseppe Jato e San Cipirrello e alla Srr Palermo Metropolitana, in via Resuttana. Domani ulteriori assemblee e volantinaggi si terranno presso i diversi cantieri della Rap a Palermo.

“La situazione rispetto alla provincia di Palermo è abbastanza complessa – prosegue Gattuso – Soprattutto nei comuni, dove c’è tanto personale in part time. E quindi ovviamente un rinnovo del contratto, che prevede aumenti contrattuali e miglioramenti rispetto al tema della salute e sicurezza e delle mansioni, è importante per migliorare le condizioni dei lavoratori del settore. Venerdì sarà una giornata in cui si creeranno sicuramente dei disservizi ma legati al fatto che esigiamo delle risposte. Consegneremo al prefetto una nota sulla situazione generale e su quella palermitana”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.