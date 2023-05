Il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta si prepara ad accogliere una straordinaria serata di musica classica, in un evento unico nel suo genere, “Il Canto del Violoncello: Dalla Musica Ebraica alle più Famose Arie d’Opera Italiana” sarà uno spettacolo avvolgente, un viaggio attraverso le meraviglie sonore di due talentuose artiste, la violoncellista Eliana Miraglia, laureata al prestigioso programma di eccellenza dell’Università di Tel Aviv, e la pianista virtuosa Tetiana Donets, pupilla della maestra israeliana Oxana Yablonskaya e membro della “Soraya Nazarian Program of Excellence“ di Gerusalemme.

Questo eccezionale concerto – quasi Sold Out- è permeato dall’influenza della cultura ebraica, grazie alla passione e al talento di Eliana Miraglia, che ha trascorso ben sei anni di studi musicali in Israele, lasciandosi affascinare dalla terra di Israele e dalle sue radici culturali. La sua esperienza e i suoi studi in questo Paese ricco di storia hanno plasmato il suo stile interpretativo unico e profondo, che trasmette emozioni intense attraverso le corde del suo violoncello.

Eliana, è stata titolare della borsa di studio per giovani virtuosi presso l’Accademia Buchmann-Mehta, un riconoscimento prestigioso che le ha permesso di diventare un membro attivo della rinomata Buchmann-Mehta Orchestra di Tel Aviv.

Grazie al suo amore per l’arte, oggi Eliana si esibisce in un format tutto suo ‘Il Canto del Violoncello’, dove il violoncello si fa voce.

L’appuntamento è per il 28 maggio alle 19.00 presso il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. Questo concerto straordinario, ricco di emozioni e di cultura, sarà aperto a tutti gli amanti della musica classica e a coloro che desiderano lasciarsi catturare dalla magia di un evento unico nel suo genere. Le artiste guideranno il pubblico in un viaggio musicale che spazia dalle melodie suggestive della musica ebraica di Ernest Bloch alle più celebri arie d’opera italiana. Le note del violoncello risuoneranno nel teatro trasportando gli ascoltatori per un mondo di bellezza e di passione, un viaggio tra culture e melodie distinte.

Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza musicale indimenticabile, in cui la maestria e l’eccellenza di Eliana Miraglia e Tetiana Donets fonderanno per creare un’atmosfera di straordinaria bellezza e intensità.

Eliana, originaria di Caltanissetta, ha regalato un’indimenticabile performance durante la speciale serata di Natale del 2022, accompagnando il celebre trio “Il Volo” dalla suggestiva Torre di Davide a Gerusalemme. L’evento, organizzato per il settore televisivo italiano Mediaset, ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori.

Eliana sarà ospite della serata di premiazione del Concorso Musicale che avrà luogo al Teatro Margherita giorno 27 Maggio, ed incontrerà i ragazzi della scuola media ‘Pietro Leone’ giorno 29 Maggio, per un incontro interattivo con i più giovani.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni al concerto ‘il Canto del Violoncello’ contattare il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta al numero 0934547034, oppure prenotare sul portale Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-canto-del-violoncello-626341503297

