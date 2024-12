Il Cinema Golden di Marsala in collaborazione con la Peralta Production è orgoglioso di presentare una proiezione unica del film PARTHENOPE, opera del celebre regista Paolo Sorrentino, mercoledì 18 dicembre alle ore 18:30 e alle ore 21:00.

Già apprezzato in tutte le principali sale cinematografiche italiane, PARTHENOPE è stato definito dalla critica un capolavoro che cattura l’essenza più profonda di Napoli: una città che incanta, seduce, urla, ride e, a volte, ferisce. Una narrazione intensa che si intreccia con i volti imprevedibili dell’amore, guidata dalla figura mitica e simbolica di Parthenope, la giovane donna nata dall’acqua, incarnazione del fascino eterno e della seduzione. Con una regia magistrale, un cast straordinario e un’estetica visiva che toglie il fiato, PARTHENOPE ha conquistato il pubblico e la critica, diventando un vero e proprio tributo alla bellezza e ai misteri di Napoli.

Un evento unico per il pubblico di Marsala: per rendere omaggio a questa straordinaria opera e alla città di Napoli, il Cinema Golden e la Peralta Production offriranno al pubblico un’esperienza indimenticabile. Prima di ciascuna proiezione, il pubblico sarà accolto da un’esibizione speciale: Pulcinella, maschera iconica partenopea, racconterà i grandi classici della tradizione musicale napoletana. Un’atmosfera magica per immergersi sin da subito nell’incanto e nella cultura della città protagonista del film.

Con questa iniziativa, il Cinema Golden si conferma come spazio culturale attento alla qualità artistica e all’esperienza dello spettatore, regalando al pubblico di Marsala l’opportunità di vivere una serata unica.

Per info:

Cinema Golden Marsala

Mercoledì 18 dicembre 2024

Spettacoli: Ore 18:30 e Ore 21:00

Biglietti disponibili presso la biglietteria del cinema oppure on line

0923 931725

www.cinemagoldenmarsala.it

