Marianna Caronia, deputata regionale di Noi Moderati, annuncia l’adesione al partito del Consigliere della Prima Circoscrizione Pippo Randazzo. Un passaggio “che conferma la crescita costante di Noi Moderati nei diversi territori, portando nuove energie e nuove idee radicate nelle strutture amministrative per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.

“L’adesione di Pippo Randazzo a Noi Moderati – prosegue Caronia – è un segnale importante che dimostra come il nostro partito stia diventando un punto di riferimento per quanti credono in un’azione politica moderata, pragmatica e al servizio dei cittadini. Randazzo porta con sé una grande esperienza amministrativa e una profonda conoscenza del territorio, elementi fondamentali per affrontare le sfide che ci attendono”.

Pippo Randazzo, alla sua quarta consiliatura, ha scelto di aderire a Noi Moderati dopo un attento percorso di riflessione. “Mi riconosco nei valori moderati di questo nuovo gruppo – afferma Randazzo – valori necessari per svolgere un’azione di governo e di rappresentanza dei cittadini che vada oltre le contrapposizioni ideologiche e miri a trovare soluzioni concrete ai problemi. Alla Prima Circoscrizione c’è molto da lavorare, il disagio sociale è molto evidente. Mi auguro che le tante criticità presenti sul territorio vengano finalmente attenzionate, come giusto che sia, per rispetto dei cittadini”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.