Palazzolo Acreide. Abbiamo seguito con attenzione e nei limiti delle nostre possibilità di forza politica extra-consiliare, la vicenda legata all’area archeologica presente in Contrada Santolio e all’impianto in costruzione a opera di Terna S.p.A. Non essendo in possesso della documentazione completa, abbiamo, a suo tempo, sollecitato il Segretario del Circolo PD di Palazzolo Acreide, al fine di richiedere alla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, parte della documentazione mancante, al fine di ottenere un quadro più completo.

Sappiamo che martedì 29 luglio il Consiglio Comunale sarà chiamato a votare un parere urbanistico sulla variante di progetto proposta da Terna, che sembrerebbe seguire le disposizioni ricevute dalla Soprintendenza (di cui, tuttavia, non siamo in possesso). Votazione che succede quella del 13 giugno 2024, in cui il Consiglio ha dato parere a maggioranza favorevole sul progetto originario di “Costruzione ed esercizio della stazione elettrica 380/150 kV Palazzolo Acreide e raccordi alla RTN”, ritenendo l’area pressoché disabitata, pur senza essere in possesso della documentazione completa e all’oscuro del parere negativo della Soprintendenza.





A seguito di un sopralluogo sul territorio, abbiamo potuto verificare che in Contrada Santolio non sussiste una semplice necropoli, ma un’area abbastanza estesa con elementi differenti, come antiche aree artigianali, che attraversano il tempo. A nostro avviso, l’area sarebbe meritevole di uno studio approfondito, magari attraverso un progetto di scavo da parte di qualche istituzione. Inutile specificare il valore culturale e educativo, prima ancora che turistico, della fruibilità del sito, sarebbe inquantificabile.

Inoltre, dal confronto con alcuni tecnici abbiamo appreso dell’esistenza di alcuni risvolti sull’aspetto idrico-geologico di cui tenere conto, che meriterebbero un ulteriore e non troppo frettoloso approfondimento, per un’area che viene comunque segnalata con un rischio archeologico ALTO e in cui esistono, oltre alle aree di semina, anche realtà abitative e ricettive.





Da alcuni residenti abbiamo appreso, infine, che, ancor prima che la vicenda Terna entrasse nel vivo, le evidenze dell’area erano state ripetutamente segnalate da varie PEC alla Soprintendenza di Siracusa, ai fini di ottenere un vincolo a tutela dell’intera area.

Alla luce delle dichiarazioni del Sindaco, che riferisce di non aver saputo dell’esistenza della necropoli finché non lo ha appreso dalla stampa, e delle proteste dei Consiglieri che lamentano, ancora una volta, l’incompletezza della documentazione disponibile, impedendo loro di valutare e quindi votare alcun parere, ci sentiamo di sollecitare il Consiglio Comunale di Palazzolo Acreide a sospendere e rinviare la deliberazione prevista all’ordine del giorno, al fine di consentire una più approfondita analisi sulle varie questioni irrisolte che la vicenda trascina con sé.





Non si discute la validità dell’opera, indubbiamente strategica al fabbisogno energetico del Sud Est della Sicilia, tanto da aver ottenuto un’autorizzazione dal MASE, avente “efficacia di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità ed inamovibilità”, che l’ha esentata da alcune disposizioni, come la Valutazione di Impatto Ambientale; tuttavia, ci sta altrettanto a cuore l’interesse di quello che appare un’imponente patrimonio culturale e ambientale, oggi ancora tutto da riscoprire, nonché i possibili eventuali effetti, di cui non abbiamo ancora contezza, sulla salute dei cittadini, che l’opera potrebbe comportare.

L’apposizione del vincolo oggi, mentre il progetto viene realizzato senza ulteriori riconsiderazioni, ci apparirebbe solo un palliativo, che non garantisce l’effettiva tutela dell’area e del paesaggio circostante, nonché l’interesse dell’intera cittadinanza.





Dott. Fabio Fancello

Componente Assemblea Provinciale PD – Federazione di Siracusa

Ex Consigliere Comunale di Palazzolo Acreide

Luogo: Contrada Santolio, Contrada Santolio, Palazzolo Acreide (SR), PALAZZOLO ACREIDE, SIRACUSA, SICILIA

