Il Coordinamento cittadino del Movimento per l’Autonomia, guidato da Pina Alberghina, accoglie con grande soddisfazione la nomina di Carmelo Coppolino, medico radiologo, imprenditore e già consigliere comunale e Serena Spoto, avvocato penalista e consigliere comunale, come nuovi assessori della giunta comunale guidata dal sindaco Enrico Trantino.

Una scelta che il Mpa giudica positiva, perché conferma il valore del contributo autonomista all’interno dell’amministrazione e rafforza ulteriormente la presenza del Movimento nelle politiche cittadine. Le competenze, il profilo umano e la capacità di dialogo dei due nuovi assessori rappresentano, per il Coordinamento, una garanzia di continuità e di impegno concreto a servizio della città.

Pina Alberghina sottolinea la piena fiducia riposta in entrambi e il convincimento che sapranno interpretare al meglio le esigenze del territorio, portando avanti un’azione amministrativa efficace e coerente con i valori del Movimento per l’Autonomia.

Il Coordinamento cittadino rivolge inoltre un sentito ringraziamento all’assessore uscente Bruno Brucchieri per il lavoro svolto finora, un impegno serio e competente che ha contribuito al percorso amministrativo della città e che il Mpa riconosce con gratitudine.

Il Movimento conferma così la propria volontà di continuare a sostenere, con responsabilità e spirito costruttivo, il progetto amministrativo del sindaco Trantino nell’interesse della comunità catanese.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.