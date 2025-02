“IL” Darwin Day: un’occhiata sulla Scienza, un film, meno “dogmi”, più pensiero razionale.

Anche quest’anno Uaar, con l’apporto dei docenti di UNICT, organizza “IL” Darwin Day a Catania, evento con cui si celebra annualmente la figura dello scienziato dalla mente libera, che, vincendo i dogmi e le ignoranze del suo tempo, ha introdotto l’evoluzione biologica nella realtà della conoscenza.

Il Darwin Day è una occasione di divulgazione scientifica in forma di intrattenimento, che ogni anno viene proposta per promuovere la valorizzazione sociale e culturale delle concezioni del mondo razionali e non fideistiche, in contrapposizione a miti, credenze, misticismi e false informazioni.





Il 13 febbraio 2025, in collaborazione con il cinema King, il Circolo Uaar di Catania propone il film inglese “Radioactive” sulla vita di Maria Skłodowska-Curie e del marito Pierre: le loro scoperte sulla radioattività, premiate con il Nobel; la difficile affermazione di una donna nell’ambiente accademico e nel mondo della scienza; l’importanza della ricerca per migliorare la condizione dell’uomo; la libertà da pregiudizi, da convenzioni, dagli schemi culturali precostituiti.





La proiezione sarà integrata dai contributi scientifici

– La radioattività e i suoi effetti biologici, Prof. Daniele Condorelli (Docente di Biochimica UNICT)

– Il ruolo della Donna nella Scienza, Prof.ssa Bianca Maria Lombardo (già Docente di Evoluzione biologica UNICT).

Al cinema King Catania, 13 febbraio 2025, ore 18:00

Prezzo ridotto per i soci Uaar e un omaggio per tutti gli intervenuti.

Luogo: Cinema King Catania, Via Antonio de Curtis, 14, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 13/02/2025

Data Fine: 13/02/2025

Ora: 18:00

Artista: Uaar Catania Darwin Day, prezzo ridotto per i soci Uaar e un omaggio per tutti gli intervenuti

Prezzo: 5.00

