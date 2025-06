L’onorevole Davide Faraone e il segretario provinciale di Italia Viva Giandomenico Lo Pizzo annunciano la nomina del Dr Vincenzo Montalbano a commissario politico di Italia Viva per il Comune di Carini.

La scelta di affidare a Montalbano questo importante incarico nasce dalla volontà di rilanciare con determinazione l’azione politica del partito sul territorio, rafforzando la presenza di Italia Viva in un Comune strategico per l’area metropolitana di Palermo. Vincenzo Montalbano è una figura di comprovata esperienza culturale e sensibilità politica, da sempre impegnato in battaglie civili e riformiste, coerentemente con i valori liberal-democratici e progressisti che ispirano l’azione del nostro partito.





“Vincenzo è un uomo di pensiero e di azione – dichiara l’onorevole Davide Faraone – capace di coniugare idealità e pragmatismo. A Carini guiderà una fase nuova, inclusiva e aperta al dialogo con i cittadini, le forze vive della società, il mondo del lavoro e della cultura”.

“Con questa nomina – aggiunge Giandomenico Lo Pizzo – Italia Viva intende radicarsi in maniera ancora più strutturata e autorevole sul territorio carinese. A Vincenzo va il nostro pieno sostegno per una sfida che guarda alle prossime scadenze amministrative, ma soprattutto alla costruzione di un’alternativa politica credibile e moderna”.





Il neo-commissario si è detto “onorato della fiducia ricevuta” e ha dichiarato di voler lavorare per una presenza viva, innovativa e concreta di Italia Viva a Carini, in dialogo continuo con i cittadini e le realtà associative locali.

Con questa nomina, Italia Viva conferma il proprio impegno per il rinnovamento della politica locale, con l’obiettivo di costruire comunità politiche attive, responsabili e capaci di interpretare i bisogni del presente con lo sguardo rivolto al futuro.

