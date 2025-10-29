42° anno -Il Giornale di Cefalù -30-10-2025 – Erasmus in Serbia e Turchia

Alunni ed insegnanti dell’Istituto Jacopo Del Duca – Diego Bianca Amato con il progetto Erasmus in Serbia e Turchia. Una opportunità di crescita, confronto ed apertura al mondo; una esperienza che cambia la vita. Intervista prof.ssa Maria Catena Coco.

Auser. “Pellegrini di Speranza”. Il vero senso del Giubileo: l’originale ambito ebraico e poi quello cristiano, rivisitato e rivisto in modo diverso. Interv. mons. Rosario Dispenza.

Un turista tedesco annega a Mazzaforno. Inutili i soccorsi.

A proposito di cani e gatti. Consigliere Pasqualino Turdo: urgente un ricovero comunale temporaneo.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 42 n.1863 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 30 ottobre 2025 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.





