Martedì 10 ottobre alle ore 21, l’Accademia di Medicina di Torino riprende le sue sedute scientifiche con una riunione, sia in presenza, sia in modalità webinar, dal titolo “Il Lupus refrattario”. La seduta è compresa nel programma della Settimana Reumatologica dell’Accademia di Medicina di Torino. Dario Roccatello discuterà il tema con Savino Sciascia, Roberta Fenoglio e Daniela Rossi. I relatori fanno riferimento al Centro Universitario di Eccellenza per le Malattie Rare Reumatologiche, Nefrologiche e Rare dell’Ospedale Hub San Giovanni Bosco (ASL Città di Torino) che fa parte, unica istituzione del Piemonte, dell’European Reference Network for Rare and Complex Connective Diseases (ERN-Reconnect).

Nella conferenza sul trattamento del Lupus “Refrattario” si illustrerà per la prima volta una rivoluzionaria modalità di trattamento dei casi più severi di Lupus Eritematoso Sistemico resistenti ai trattamenti convenzionali e innovativi. Questa nuova proposta terapeutica è stata pubblicata l’agosto scorso sulla prestigiosa rivista internazionale Nature Medicine.

Si potrà seguire l’incontro sia accedendo all’Aula Magna dell’Accademia di Medicina di Torino (via Po 18, Torino), sia collegandosi da remoto al sito www.accademiadimedicina.unito.it.

Luogo: Aula magna Accademia di Medicina di Torino, Via Po 18, 18, TORINO, TORINO, PIEMONTE

Data Inizio: 10/10/2023

Data Fine: 10/10/2023

Ora: 21:00

Artista: Accademia di Medicina di Torino

Prezzo: 0.00

