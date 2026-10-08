Il Museo Etneo delle Migrazioni di Palazzo delle Culture sarà ospitato presso il plesso di Corso Europa dell’IIS Leonardo di Giarre, nelle more della realizzazione dei lavori di restyling dell’edificio che attualmente accoglie il museo, che è nato dalla collaborazione tra: l’ente comunale ,il liceo giarrese e la Rete dei Musei dell’Emigrazione siciliana, nel 2006.

Una soluzione resa necessaria anche dalle difficoltà incontrate nel reperire, nel territorio comunale, una sede alternativa adeguata a ospitare e valorizzare un patrimonio culturale di grande importanza per la città e per l’intero territorio etneo.

Grazie alla disponibilità della dirigente scolastica dell’IIS Leonardo di Giarre, dott.ssa Tiziana D’Anna, e in virtù del protocollo d’intesa stipulato nel 2006, tra il Comune di Giarre e l’Istituto, è stato quindi possibile individuare nel plesso di Corso Europa, grazie alla pronta disponibilità della dirigente, uno spazio idoneo ad accogliere temporaneamente il Museo e a garantirne la fruizione da parte della cittadinanza, delle scuole e dei visitatori.





La presenza del museo all’interno dell’istituto scolastico rappresenta inoltre un’importante occasione di collaborazione tra istituzioni, scuola e territorio, nel segno della valorizzazione della memoria e della conoscenza della storia delle comunità etnee.

Durante il periodo di permanenza presso la sede di Corso Europa, i visitatori potranno ripercorrere il processo migratorio, che ha interessato il territorio etneo dalla fine dell’Ottocento fino ai giorni nostri, attraverso un percorso che racconta le cause economiche, sociali e storiche, che hanno spinto migliaia di siciliani a lasciare la propria terra, alla ricerca di nuove opportunità e di migliori condizioni di vita.

Il percorso espositivo propone storie, testimonianze e fotografie che documentano i diversi flussi migratori, accompagnate da oggetti e materiali capaci di restituire concretezza e profondità alle vicende personali e familiari, di quanti partirono dalla Sicilia.





Particolare attenzione è riservata anche alla sezione multimediale, attraverso la quale sarà possibile consultare documenti, visionare cortometraggi e approfondire i contenuti della mostra attraverso presentazioni e strumenti digitali.

Il Museo Etneo delle Migrazioni si conferma così non soltanto come luogo della memoria, ma anche come spazio di conoscenza e riflessione su un fenomeno che ha profondamente segnato la storia della Sicilia e che continua, in forme diverse, a caratterizzare la società contemporanea.

«Accogliere temporaneamente il Museo Etneo delle Migrazioni all’interno del nostro istituto rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione e, al tempo stesso, una importante responsabilità – dichiara la dirigente dell’IIS Leonardo di Giarre, prof.ssa D’Anna –. La scuola non è soltanto il luogo dell’apprendimento sui libri, ma deve essere anche uno spazio aperto alla storia, alla cultura e alla memoria del territorio. Il museo offre agli studenti e ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino le vicende di tante donne e tanti uomini, che hanno lasciato la Sicilia e le proprie comunità, alla ricerca di un futuro migliore. Siamo lieti di mettere a disposizione i nostri spazi e di dare continuità a una collaborazione con il Comune di Giarre, che trova fondamento anche nel protocollo d’intesa sottoscritto negli anni passati. Crediamo che questa esperienza possa rappresentare una preziosa opportunità educativa e culturale per tutta la comunità».





«La scelta di trasferire temporaneamente il Museo Etneo delle Migrazioni presso l’IIS Leonardo di Giarre nasce dalla necessità di garantire continuità alla fruizione di un patrimonio culturale che appartiene alla nostra comunità, nelle more dei lavori di restyling dell’edificio di Palazzo delle Culture – dichiara il sindaco di Giarre, Leo Cantarella –. La ricerca di una sede comunale alternativa adeguata si è rivelata particolarmente complessa, considerata la necessità di garantire spazi e condizioni idonee alla conservazione e all’esposizione delle opere e dei materiali. La disponibilità della dirigente D’Anna ci ha permesso di trovare una soluzione che riteniamo importante e significativa. Ringrazio pertanto la dirigente e l’IIS Leonardo per la sensibilità dimostrata e per aver accolto il museo all’interno del plesso di Corso Europa. La storia dell’emigrazione siciliana è una parte fondamentale della nostra identità: raccontare quelle partenze, quelle storie e quei sacrifici, significa custodire la memoria di migliaia di famiglie e, al tempo stesso, offrire alle nuove generazioni uno strumento per comprendere meglio il proprio territorio e la propria storia».





La temporanea collocazione del Museo presso il plesso di Corso Europa consentirà al liceo giarrese, una volta completato l’allestimento della mostra, di comunicare le date e gli orari di apertura al pubblico. In questo modo, il Museo Etneo delle Migrazioni potrà continuare a essere aperto alla comunità e a svolgere la propria importante funzione culturale e divulgativa: un luogo di memoria, di conoscenza e di riflessione, nel quale il passato si intreccia con il presente e diventa occasione di confronto e di crescita.

Uno spazio vivo, dunque, capace di avvicinare le nuove generazioni e, in particolare, gli studenti degli istituti scolastici dell’ hinterland, a una storia che appartiene profondamente alla comunità etnea e che, attraverso la memoria delle migrazioni, contribuisce a raccontarne l’identità, le esperienze e i cambiamenti nel tempo.

Il trasferimento resterà in vigore per il periodo necessario alla conclusione dei lavori di restyling di Palazzo delle Culture, con l’obiettivo di restituire successivamente il Museo Etneo delle Migrazioni alla sua sede originaria, in uno spazio rinnovato e maggiormente funzionale alla sua missione culturale.

Luogo: IIS LEONARDO , veneto , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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