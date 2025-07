Heychri pubblica, su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 18 luglio, “Bufera”, il suo nuovo singolo.

“Bufera” è il nuovo inedito di Heychri, scritto, prodotto e registrato nel suo home studio a Palermo. Il brano nasce in un contesto intimo e artigianale, che riflette il carattere personale e diretto della sua musica. Una produzione indipendente che evidenzia la volontà dell’artista di mantenere il pieno controllo creativo sul proprio lavoro.





Al centro del brano si collocano emozioni complesse come rabbia, nostalgia e il desiderio di arrivare a una verità interiore. “Bufera” racconta una condizione di incertezza esistenziale, in cui si è sospesi tra la voglia di restare e la necessità di lasciar andare. Una riflessione che si sviluppa in un testo essenziale ma incisivo, pensato per parlare in modo trasparente all’ascoltatore.

Le sonorità del singolo si muovono su coordinate elettroniche, con arrangiamenti minimali e una vocalità esposta, priva di filtri. La scelta di un sound pulito e diretto accompagna coerentemente il contenuto emotivo del brano, contribuendo a creare un’atmosfera sospesa e a tratti malinconica.





“Bufera” mette a fuoco un momento di transizione, in cui emerge la consapevolezza che il cambiamento è necessario, anche quando non si ha ancora ben chiara la direzione. L’equilibrio tra parola e suono si fa veicolo di una ricerca personale che risuona anche fuori dalla sfera privata dell’artista.

Con questo nuovo singolo, Heychri prosegue nel proprio percorso all’interno della scena indipendente, confermando un’identità musicale in evoluzione. “Bufera” è un brano che si colloca nel solco della nuova scena urban, con uno sguardo lucido e asciutto sui disordini emotivi della contemporaneità.

