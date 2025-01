Il Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco ha ricevuto un eloquente riconoscimento da parte di un paziente che ha recentemente usufruito dei servizi della struttura di emergenza urgenza. Il paziente ha voluto esprimere il suo sincero apprezzamento per la professionalità, la tempestività e la cura ricevuta, sottolineando la qualità e l’efficienza durante l’intervento oltre alle perfette condizioni di pulizia e ordine dell’intero reparto.

Nel dettaglio, il paziente ha evidenziato come l’équipe del pronto soccorso sia riuscita ad affrontare con competenza e rapidità la situazione, mettendo al centro la sicurezza e il benessere del paziente.

“Come è sacrosanto lamentarsi quando non si rimane soddisfatti mi sembra doveroso riconoscere il merito a questa direzione sanitaria per come è gestito il San Marco” scrive il paziente nella missiva inviata alla direzione medica di presidio.

“Come responsabile servizio qualità per una realtà straniera a Catania –aggiunge- ho avuto modo di apprezzare e valutare da paziente tutta l’operatività dell’ospedale in questione. Iniziando da un parcheggio ampio e accessibile, L’accettazione del Pronto Soccorso, un’attesa molto limitata e soprattutto il personale nonostante il mio problema non fosse così grave mi hanno messo subito a disposizione una sedia a rotelle con la quale mi hanno trasportato per tutto il tempo necessario.

Personale medico e ausiliario con divise pulite e soprattutto pulizia dei locali diffusa e bagni puliti e accessibili. Il dottore Gaetano Montoneri che mi ha accolto in maniera molto cortese (umano) preparato ed efficiente nonostante la mole di lavoro che ha “priorizzato” molto attentamente. Numero di personale infermieristico ed ausiliare adeguato, sicuramente non insufficiente.

Leggendo gli accadimenti recenti in merito ad assalti al personale medico in generale mi aspettavo uno scenario preoccupante. Unico suggerimento costruttivo sarebbe stato utile una convenzione a telepass per il pagamento del parcheggio dato che ad esempio nel mio caso con problemi di deambulazione e da solo è stato problematico ottemperare al pagamento del parcheggio. Quindi mi complimento ancora per questa eccellenza Catanese, auspicando una continuità come il cittadino ma soprattutto il paziente MERITA!!”





“Siamo lieti di constatare che l’esperienza del paziente nell’ospedale San Marco sia stata positiva –ha risposto la direzione medica di presidio- come si evince dalle parole espresse nella lettera del paziente e che apprezziamo e condividiamo. Lo ringraziamo per il suo feedback che non fa altro che confermare che la presa in carico complessiva dei bisogni della persona, sotto l’aspetto tecnico-professionale, organizzativo e relazionale, possa essere dirimente nel processo di cura”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.