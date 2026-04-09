Ieri, 8 aprile 2026, il sipario si è chiuso sul musical “Il Risorto” al Teatro delle Palme di Villabate, lasciando dietro di sé un’eco vibrante di emozioni e applausi. Un grande successo, frutto di sei mesi di passione, dedizione e talento, che ha visto protagonisti più di trentacinque giovani artisti, guidati dalla sapiente regia di Pietro Traina e dalla creatività di Daniele Ricci.

L’opera, nata dal Laboratorio Teatrale della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, ha saputo intrecciare musica, teatro e fede in un racconto di rinascita e redenzione. Al centro della scena, la “pala spezzettata della Croce di Cristo” si è trasformata in un potente simbolo visivo e spirituale, un mosaico di dolore e speranza che ha toccato il cuore di ogni spettatore.





Don Enrico Palazzolo, guida spirituale della comunità, ha sottolineato come questo progetto sia un inno alla solidarietà e alla condivisione, un invito a donare un frammento di sé per costruire insieme un futuro migliore. Il calore e la partecipazione del pubblico hanno trasformato il teatro in un luogo di comunione e magia.

Il successo travolgente dello spettacolo ha già aperto le porte a nuove repliche, sostenute con entusiasmo dal Comune di Villabate, che riconosce in “Il Risorto” un simbolo culturale e sociale di grande valore. Un’esperienza artistica che, con la sua forza emotiva e spirituale, ha saputo unire la comunità in un abbraccio di luce e speranza.

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