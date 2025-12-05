Con l’arrivo di dicembre il borgo di Villafrati si trasforma in un palcoscenico di luci, tradizioni, colori e atmosfere suggestive. L’Amministrazione Comunale presenta il programma natalizio, un calendario ricco di iniziative ed eventi rivolte a famiglie, bambini, visitatori e a tutti i cittadini che desiderano vivere la magia delle feste.

L’apertura ufficiale del Natale nel piccolo borgo in provincia di Palermo è prevista per il 5 dicembre quando le tipiche luci natalizie decoreranno vie, piazze e quartieri. L’accensione del grande albero di Natale, collocato a Baglio Filangeri, sarà il simbolo dell’inizio delle celebrazioni. Durante il periodo natalizio, inoltre, vi saranno proiezioni architetturali, mappature della Chiesa Madre e del Palazzo Filangeri, concerti e candlelight in tema natalizio.





Mercatini e tradizioni

All’interno del Baglio Filangeri si terranno dal 6 all’8 dicembre i tradizionali mercatini di Natale, con artigiani, produttori locali e stand gastronomici che offriranno idee regalo, decorazioni e specialità tipiche. Tra le degustazioni da non perdere il 6 dicembre il “Casaro nel Borgo” attività di show cooking con la Cagliata e la Ricotta e il giorno dopo, domenica 7 dicembre, le degustazioni di prodotti tipici come le ‘nfriulate e lo sfincione.

Eventi culturali e musicali

Il programma prevede numerosi appuntamenti culturali: concerti natalizi, spettacoli di strada e performance itineranti, mostre ed esposizioni dedicate al tema del Natale e alle tradizioni locali. Grande attenzione, come ogni anno, ai più piccoli con laboratori creativi, spettacoli di marionette e incontri con Babbo Natale. Il Natale sarà anche un’occasione per promuovere iniziative di solidarietà grazie anche all’attività delle associazioni locali di volontariato.





Il Programma degli eventi

Tra gli appuntamenti clou del vasto programma natalizio che si terranno tra Baglio Filangeri e il Teatro del Baglio lo spettacolo di cabaret di Sergio Vespertino a cura di Agricantus venerdì 5 dicembre; i Mercatini di Natale il 6-7-8 dicembre con la presenza dei zampognari; lo spettacolo musicale itinerante della Kimolia Street Band per le vie del paese il 7 dicembre; gli spettacoli di cabaret di Francesco Gottuso e di Chris Clun il 12 dicembre a cura di Agricantus; l’Opera dei Pupi “narrazione immagini e personaggi dell’Orlando Furioso” a cura del Museo Antonio Pasqualino e dell’Ecomuseo dalle Valli al Mare il 13 dicembre; gli spettacoli di cabaret di Alessio Lupo e Simone Riccobono a cura di Agricantus il 19 dicembre.





Il 24 dicembre ci sarà l’apertura della casetta di Babbo Natale accompagnata dalla musica dei zampognari, il 27 dicembre si terrà un imperdibile Concerto Gospel , il 28 dicembre avverrà la presentazione del libro “La nota che non c’è” del musicista Giandomenico Anellino con degustazione di dolci a seguire; l’1 gennaio si terrà il Concerto di Capodanno a cura del Complesso bandistico Vincenzo Bellini di Villafrati; il 3 gennaio si svolgerà la Tombolata per far divertire adulti e bambini e infine il 5 gennaio si terrà il Concerto dell’Epifania.

“L’amministrazione comunale – dichiara il sindaco di Villafrati Franco Agnello- invita cittadini e visitatori a partecipare agli appuntamenti del programma pensato per tutte le età, per valorizzare il territorio e creare un’atmosfera accogliente e festosa. Il Natale è un momento di comunità e bellezza, vogliamo che la nostra cittadina risplenda e che tutti possano sentirsi parte di questa magia”.

Iniziativa finanziata dal Ministero della Cultura e dall’Unione Europea – NextGenerationEU attraverso il Bando PNRR “Attrattività dei piccoli borghi storici” M1C3.

