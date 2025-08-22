Che cos’è la storia e che cos’è la vita?

Pura illusione.

Da “Gli ultimi figli dei Re”, romanzo storico in arrivo a settembre 2025.

